Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova | Next to me | Valse

Après Vincent Moscato, Pamela Anderson et Jeanfi Janssens, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova ont tenté, ce soir, de séduire les juges et le public avec une valse, la danse de l’élégance, sur un titre d’ Imagine Dragon : « Next to me ». La semaine dernière, malgré quelques petits bémols de la part des juges, (Ils sont très exigeants) Clément Rémiens et Denitsa ikonomova s’étaient approchés de la première marche. Y parviendront-ils ce soir ? - Extrait Danse avec les Stars du 17 novembre 2018