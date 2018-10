CORRESPON-DANSE AVEC LES STARS : les immanquables de la semaine 1

Voici le retour d'un moment phare de l'émission... Un moment que vous attendez tous: correspon-danse avec les stars ! Cette semaine la pression est moindre puisqu'aucun couple n'a quitté l'aventure. Mais hors de question pour les candidats et leurs danseurs de commencer en douceur. Leur maître-mot pour cette semaine ? Réussir. Découvrez avec nous les coulisses des interviews et des répétitions pour ce premier prime. Camille Combal, accompagné de Karine Ferri, reviendront sur les temps forts de l’émission.Au programme, des magnétos exclusifs : les coulisses du prime, les "off" des personnalités lors de leur semaine d'entraînement, sans oublier tous les moments incontournables auxquels vous avez échappé. Extrait de l'émission du 29 septembre 2018.