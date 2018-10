Chaque semaine vous l'attendez avec impatience et chaque semaine il revient ! Les coulisses de Danse avec les Stars comme si vous y étiez. . Vous allez découvrir des séquences inédites à mourir de rire, les coulisses des répétitions et les gaffes et hésitations de notre jury. Tout ça c'est ici et seulement pour vous ! Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9