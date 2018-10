Vous aimeriez être une petite souris et vous faufilez dans les coulisses pour voir tout ce qu’il s’y passe ? Plus besoin ! On s’est infiltré avec notre caméra et on a tout filmé pour vous. Vous allez découvrir des stars en folie juste avant de danser sur le parquet de « Danse avec les stars ». - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9