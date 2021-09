DALS 2021 - Apprends l'anglais avec Christophe Licata

On aime Christophe Licata. On a ri avec lui lorsqu'il tentait de chanter lors des saisons précédentes. On va beaucoup s'amuser avec les cours d'anglais cette saison. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.