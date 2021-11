Vous avez toujours rêvé de danser le Chacha, une des danses les plus funs et les plus joyeuses et rythmées des danses latines... Maîtriser votre déhanché comme nul autre. C'est parti ! Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.