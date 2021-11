DALS 2021 - Apprenez à danser le Quickstep

Petit rappel historique by Christophe Licata : "Le Quickstep est une danse de salon née dans les années 1920 en Angleterre". Une définition qui plante direct le décor ! C'est une danse standard, légèrement rétro, très rapide mais également très précise. Vous voulez briller lors de votre prochaine soirée Gatsby, on vous explique tout... Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.