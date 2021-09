DALS 2021 - Aurélie Pons et Adrien Caby - Ariana Grande (7 rings)

Les fans de « Ici Tout commence » et « Demain nous Appartient » connaissent bien Aurélie Pons alias Salomé. Petite amie de Maxime (Clément Rémiens), elle est l’une des élèves les plus douées de l’Institut Auguste Armand. Ce que l’on sait moins, c’est qu’Aurélie Pons a fait le Conservatoire. Pour participer à cette nouvelle saison de Danse avec les Stars, elle s’est même entrainée tout l’été avec un de ses amies, professeur de contemporain. Pour DALS 2021, Aurélie Pons est associée à un tout nouveau danseur : Adrien Caby. Ensemble, ils foulent le parquet de Danse avec les Stars pour présenter leur toute première danse : un tango argentin sur un titre Adriana Grande : « 7 rings ». Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.