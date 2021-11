DALS 2021 - Aurélie Pons et Adrien Caby – Dua Lipa (Don't start now)

Après un tango sur "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet, Aurélie Pons et Adrien Caby nous offrent une deuxième danse : un cha cha sur le titre de Dua Lipa "Don't start now". Vont-ils convaincre les juges de leur offrir un ticket gagnant pour la grande finale de vendredi prochain ? Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 19 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !