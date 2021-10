DALS 2021 - Aurélie Pons et Adrien Caby – Sophie-Tith (T'es beau)

La semaine dernière, Aurélie Pons a réussi avec brio son Paso Doble pour le plus grand bonheur de Chris Marques. Il n'est pas le seul puisque les quatre juges ont salué la belle progression de la comédienne d'Ici tout commence. Aurélie Pons a obtenu un total de 29 points. Il n'est pas question de se relâcher pour ce sixième prime. D'autant plus que la pression est de taille ! Si le couple ne parvient pas à obtenir 30 points de la part des juges, ils iront directement en face à face. Il est temps pour eux de danser ! Sur une valse, Aurélie Pons et son partenaire Adrien Caby... Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !