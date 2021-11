DALS 2021 - Aurélie Pons et Adrien Caby – The Greatest Showman (Never enough)

Pour ce prime 11 de "Danse avec les stars", Aurélie Pons et son partenaire Adrien Caby dansent un American Smooth sur la bande originale du film The Greatest Showman, "Never enough". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 12 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !