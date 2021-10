DALS 2021 – Aurélie Pons et Adrien Caby – Thérapie Taxi (Candide Crush)

C’est parti pour le duel de Aurélie Pons et Adrien Caby face à Michou et Elsa Bois. Ils interprètent un Jive sur « Candide Crush » de Thérapie Taxi lors de ce quatrième prime de Danse avec les Stars. Vont-ils impressionner le jury comme ils l’espèrent pour remonter dans le classement ? Aurélie est motivée comme jamais ! Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.