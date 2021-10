DALS 2021 - Aurélie Pons face à Michou face à Lucie Lucas face à Wejdene et Geremy Crédeville

Ce vendredi 22 octobre dans Danse avec les stars sur TF1, tous les couples se sont retrouvés en Hot Seat dès le début de la soirée. Pour en sortir, une seule solution : obtenir plus de 30 points de la part des juges. Malgré leurs efforts, Aurélie Pons, Michou, Lucie Lucas, Wejdene et Geremy Crédeville ne sont pas parvenus à sortir de la Hot Seat. Comme le veut la règle, ils se sont donc retrouvés en face à face. Tous performent pour la dernière fois de la soirée sur le parquet du studio 217. L'un d'entre eux sera sauvé par les votes des téléspectateurs avant le vote final des juges. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !