DALS 2021 - Bilal Hassani et Jordan Mouillerac – La La Land (Another day of sun)

La semaine dernière, Bilal Hassani a offert une prestation hors du temps grâce à son American Smooth. Une danse qu'il a voulu largement inspirée de son parcours et de son engagement contre le harcèlement scolaire. Une émotion partagée sur le plateau et une prmière place bien méritée avec 35 points. Pour ce sixième prime, Bilal change complètement d'univers. Place à la fête et à l'enjaillement avec un Quickstep sur la bande originale du film "La La Land". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !