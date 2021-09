DALS 2021 - Bilal Hassani et Jordan Mouillerac - Sia (Courage to change)

Grande Première en France, Bilal Hassani, icône Queer, va danser avec Jordan Mouillerac sur une danse qui devrait faire des étincelles, un contemporain et un titre qui l’est tout autant « Courage to change » de la Star Pop Sia. Contemporain / Sia, ce combo vous rappelle-t-il quelque chose ? Evidemment. La danse de Denitsa Ikonomova et Loïc Nottet,en 2016. De bonne augure pour ce nouveau couple ? Découvert il y a quelques années dans The Voice Kids, représentant de la France à l’Eurovision en 2019, Bilal Hassani s’est fait une place à part dans le cœur des Français. Il est la première star à être associée à un partenaire du même sexe en France. Son partenaire : Jordan Mouillerac n’est pas un inconnu du public de Danse Avec les Stars puisqu’il a été le partenaire de Hapsatou Sy et Carla Ginola. Le couple Bilal Hassani / Jordan Mouillerac va-t-il nous surprendre ? La réponse. Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.