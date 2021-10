DALS 2021 – Bilal Hassani et Jordan Mouillerac - Stevie Wonder et Ariana Grande (Faith)

Bilal Hassani a obtenu les quatre faisceaux lors de sa dernière prestation. Mais ce n'est pas pour autant que son partenaire Jordan Mouillerac relâche la pression. Ils danseront un Jive sur le titre "Faith" de Stevie Wonder et Ariana Grande. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1