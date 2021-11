Bilal Hassani est expressif. Et quand il aime quelque chose, on ne peut pas passer à côté. Découvrez sa réaction lorsque Jordan lui annonce sa prochaine danse, un Chacha sur un titre de lady gaga : "Rain on me". Les tympans de Jordan Mouillerac s'en souviennent encore. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.