En savoir plus sur Chris Marques

Il est heureux d'être de retour. Chris Marques est de bonne humeur et cette bonne humeur est communicative. "Je veux m'amuser, je veux être moi-même au spectacle. Je veux qu'on me vende du rêve". Les Stars sont donc prévenues. Découvrez son interview. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.