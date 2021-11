DALS 2021 – Danse d'ouverture : Que la grande finale commence !

Voilà plusieurs semaines que l'aventure "Danse avec les stars" a commencé et le soir de la grande finale est enfin arrivée ! L'heure est à la fête et aux retrouvailles. Tous se sont donnés rendez-vous pour célébrer la victoire de Michou, Bilal Hassani ou Tayc. Sur la scène du Studio 217, retrouvez Aurélie Pons, Lucie Lucas, Geremy Crédeville, Vaimalama Chaves et tous les autres. Que la fête commence ! Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 26 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1.