En savoir plus sur Denitsa Ikonomova

Après deux ans d'attente, Denitsa Ikonomova est heureuse de retrouver Danse avec les Stars et excitée de se retrouver pour la première fois dans le fauteuil de juge. "Je suis douce mais également directe, franche et intransigeante. je ne vais pas me laisser faire". DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.