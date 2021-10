DALS 2021 - Denitsa Ikonomova éblouissante sur une rumba - Billie Eilish (Lovely)

Pour cette nouvelle saison de "Danse avec les stars", Denitsa Ikonomova endosse un nouveau rôle : celui de juge aux côtés du légendaire Chris Marques et des nouvelles recrues François Alu et Jean-Paul Gaultier. Un rôle qu'elle remplit à merveille depuis plusieurs semaines. Mais quel bonheur de la retrouver sur le parquet du studio 217, le temps d'une rumba sur "Lovely" de Billie Eilish. A ses côtés, on retrouve les danseurs professionnels Emmanuelle Berne, Christian Millette, Inès Vandamme, Joel Luzolo et Maxime Dereymez. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !