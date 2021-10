DALS 2021 - Dita Von Teese et Christophe Licata – Alain Bashung (Madame Rêve)

Pour le quatrième prime, Dita Von Teese et Christophe Licata sont en duel face à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, l’autre couple vedette de saison. Comment Dita Von Teese et Christophe Licata vont-ils appréhender ce nouveau challenge ? Ce soir, ils vont présenter une Rumba, véritable ode à l’amour sur un titre d’Alain Bashung : « Madame rêve ». Avec une difficulté supplémentaire : la volonté d’être « suspendu dans le temps » en maitrisant parfaitement les mouvements lents de la Rumba. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1