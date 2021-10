DALS 2021 - Dita Von Teese et Christophe Licata – Amy Winehouse (Tears dry on their own)

La Star Internationale Dita Von Teese fait partie de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars ». Pour l’accompagner, Christophe Licata. Après avoir enthousiasmé nos juges, la semaine dernière avec leur Tango Argentin, notre couple a travaillé leur nouvelle chorégraphie : un chacha ( ou cha-cha-cha) sur un des titres phare de la chanteuse Amy Winehouse : « Tears dry on their own). Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1