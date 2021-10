DALS 2021 - Dita Von Teese et Christophe Licata – Haley Reinhart (Don’t speak)

Cette semaine, changement de programme pour Dita Von Teese et Christophe Licata. Ambiance New-York et comédie musicale avec un Jazz Broadway sur une reprise de No Doub’t : « Don’t speak » version très années 60 de la chanteuse Haley Reinhart. Le Jazz Broadway, une danse qui devrait permettre à notre reine du spectacle de mettre, une nouvelle fois, ses multiples talents en valeur. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 15 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1