DALS 2021 - Dita Von Teese et Christophe Licata – Jessie J (I got U)

La Star Internationale Dita Von Teese fait partie de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars ». Pour l’accompagner, Un danseur aguerri, un des tauliers de la maison DALS : Christophe Licata. Amel Bent (Saison 3), Laetitia Milot (Saison 4), Nathalie Péchalat (Saison 5), Priscilla Betti (Saison 6), Sylvie Tellier (Saison 7), Tatiana Silva (Saison 8) ont eu la chance de se produire avec ce danseur et chorégraphe, dont l’enthousiasme est communicatif. Ensemble, ils ont l’honneur mais aussi l’énorme challenge de débuter cette nouvelle soirée de « Danse avec Les Stars » sur un titre de Jessie J : « I got you ». Leur danse : un Tango Argentin, l’un des danses les plus exigeantes des danses de salon. Dita Von Teese et Christophe Licata vont-ils réussir leur entrée ? Obtiendront-ils directement leur place pour les directs grâce au tout nouveau buzzer ou devront-ils jouer leur place au face à face… La compétition ne fait que commencer. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 202. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.