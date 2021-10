DALS 2021 - Dita Von Teese et Christophe Licata – Lizo (Boys)

Lors du dernier prime, Dita Von Teese a une nouvelle fois ébloui les juges et téléspectateurs grâce à son Jazz Broadway. Une performance "sophistiqué, épurée et intense" selon Chris Marques. Un avis largement partagé par ses camarades. Au total, la star a obtenu un total de 32 points au classement des juges qui lui ont demandé d'aller maintenant vers quelque chose de plus explosif et dynamique. Chose promise, chose due, Dita Von Teese et Christophe Licata se lancent sur le parquet du Studio 217 sur un Paso Doble ! Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !