DALS 2021 - Dita Von Teese et Christophe Licata – Mika (Lollipop)

Dita Von Teese est régulièrement la première de cette promotion 2021 de Danse avec les stars. Mais attention, ce soir les règles changent. Le public devient le cinquième juge et donnera aussi sa note. Une note qui pourrait bien faire basculer le classement même pour les meilleurs ! Que pensera le public du Quickstep de Dita Von Teese et Christophe Licata sur le tube de Mika, "Lollipop" ? Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 29 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !