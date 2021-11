DALS 2021 – Dita Von Teese face à Aurélie Pons face et Lucie Lucas

Ce vendredi 29 octobre dans Danse avec les stars sur TF1, le public du studio 217 a eu la lourde responsabilité de noter lui aussi les couples. Il a agi en qualité de cinquième juge. Les quatre couples en face à face la semaine dernière, se sont d'abord affrontés. Geremy Crédeville et Michou ont été sauvés par leurs notes. Lucie Lucas et Aurélie Pons sont donc convoquées en face à face. Le trio de tête Tayc, Bilal Hassani et Dita Von Teese se sont ensuite affrontés à leur tour. C'est cette dernière qui a récolté la moins bonne note... Un Face à Face 100% féminin ce soir... Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 29 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !