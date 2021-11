Grosse crise de fou rire en pleine répétition entre Tayc et Fauve Hautot. Et comme tout fou rire, c'est inexplicable... Et plus c'est inexplicable, plus c'est drôle ! Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.