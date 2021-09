DALS 2021 – Et BIM ! Les 4 buzz pour Tayc et Fauve Hautot

Après Bilal Hassani et Jordan Mouillerac la semaine dernière, Tayc et Fauve Hautot reçoivent, à leur tour, les 4 buzz. Un sésame qui leur permet d’accéder directement au prime suivant sans passer par la manche 2 et le face à face. Il faut dire que leur samba sur un des titres de Burna Boy « On the law » a mis le feu au plateau. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.