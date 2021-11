DALS 2021 - Et Bim ! Michou chute en répétition

Hier, Michou a frôlé la chute en tentant un porté. Mais aujourd'hui, c'est réussi ! La chute en tout cas. Avec la vitesse, il n'a pas réussi à stabiliser son porté. Résultat : deux stars sur les fesses. Michou et Elsa font une démonstration de leur American Smooth devant Bilal et Jordan. Tout allait bien quand tout à coup... grosse chute de Michou au moment du porté ! Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.