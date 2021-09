DALS 2021 – Et reBIM ! Les 4 buzz pour Dita Von Teese et Christophe Licata

Après Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, la semaine dernière, Tayc et Fauve Hautot, en début de soirée. Voici un nouveau buzz. Le jury est unanime. Dita von Teese et Christophe Licata passeront directement à l’étape supérieure, sans avoir besoin de passer par la manche 2. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.