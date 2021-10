DALS 2021 - Face à face à face du 1er octobre - JB Maunier, Vaimalama Chaves, Moussa Niang

Le face à face à face est l’épreuve que tous les couples redoutent dans Danse avec les Stars. La semaine dernière, Aurélie Pons et Lola Dubini avaient rejoint Vaimalama Chaves dernière de la manche 1. Cette semaine, Jean-Baptiste Maunier dernier du classement a été rejoint par Vaimalama Chaves et Moussa Niang. Qui sera sauvé par le public ? Qui sera sauvé par notre jury. La réponse, maintenant. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er septembre 202. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.