DALS 2021 - Face à face à face – Lââm VS Wejdene VS Moussa - Lizzo (Juice)

Le verdict est tombé. Après Lââm, (dernière du classement lors de la première manche), Wejdene et Moussa Niang, les deux derniers du classement vont devoir de défier lors de la terrible épreuve du face à face à face sur un chacha et le titre punchy de Lizzo : "juice". Danse avec les Stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.