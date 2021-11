DALS 2021 – Face à face - Aurélie Pons et Michou s'affrontent une dernière fois

La semaine dernière, trois couples se sont déjà retrouvés en face à face à face et c'est finalement Dita Von Teese qui a dit au revoir à l'aventure Danse avec les stars. Ce vendredi soir, prime de la demi-finale, ils étaient 4 couples encore en lice pouvant espérer décrocher la grande victoire. Malgré une belle progression, ce sont Michou et Aurélie Pons qui ont récolté les moins bonnes notes de la soirée. La règle est simple et ils la connaissent bien : ils vont devoir maintenant convaincre les téléspectateurs. Place à leur dernière prestation de la soirée : un paso doble sur "Seven Nation Army". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 19 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !