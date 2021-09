DALS 2021 - Figure imposée : La vrille entrelacée pour départager nos couples

En savoir plus sur Chris Marques

Comme vous le savez, la mécanique de l’émission a considérablement évolué cette saison. Ce soir, deux couples ont obtenu les 4 buzz de la part de nos juges. Tayc & Fauve Hautot et Dita Von Teese et Christophe Licata. La dernière place de cette première manche a été attribuée à Vaimalama Chaves et Christian Millette. Pour départager les stars restantes, Aurélie Pons, Lola DubinI, Michou et Gérémy Crédeville. Place à la figure imposée : la vrille entrelacée sur « Bella Ciao » de Gims & Vitaa & Slimane. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.