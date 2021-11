DALS 2021 – FINALE - Bilal Hassani et Jordan Mouillerac – Andra Day (Rise up)

Bilal Hassani est entrée dans l'histoire de Danse avec les stars en étant le premier homme à danser avec un danseur professionnel sur le parquet de Studio 217. Depuis le début de l'aventure, le chanteur aime danser pour faire passer des messages forts et il compte bien terminer cette soirée en beauté. La victoire, il va aller la décrocher ! En attendant, place à à sa première danse : un Freestyle sur le titre d'Andra Day, "Rise up". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 26 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1.