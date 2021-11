DALS 2021 – FINALE - Bilal Hassani et Jordan Mouillerac – Sia (Courage to change)

Troisième et dernière danse de la soirée pour Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Ils n'avaient jamais dansé ensemble il y a plusieurs semaines de cela et aujourd'hui, leur connexion et leur talent ne sont plus à prouver. C'est la fin d'une aventure qui les aura changé à tout jamais. Pour cette ultime danse, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont décidé de redanser leur contemporain sur Sia, "Courage to change". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 26 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1.