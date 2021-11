Bilal est en final ! Avec son partenaire Jordan, ils en avaient rêvé, ils l'ont fait. Alors pas question de relâcher la pression pour cette dernière semaine. D'autant plus qu'ils doivent préparer trois danses et le niveau n'a jamais été aussi élevé. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.