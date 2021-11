DALS 2021 - Répétitions - Michou va-t-il rester solide face à Elsa ?

Michou est parvenu à se hisser jusqu'en finale de Danse avec les stars alors qu'il partait de zéro en danse. Et ça, c'est déjà une victoire pour lui ! Mais ce n'est pas le moment de relâcher ses efforts. Pour vendredi, il s'entraîne à un nouveau portrait et le challenge est de taille. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.