Cette semaine promet d'être belle pour Tayc puisqu'il s'agit de la dernière avant la grande finale. Pour vendredi soir, il doit préparer non pas une mais trois danses : Samba, contemporain et freestyle. Découvrez les répétions du jour. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.