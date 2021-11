DALS 2021 – FINALE - Tayc et Fauve Hautot – DJ Snake (Magenta Riddim)

Tayc et Fauve Hautot ont passé avec succès la première étape de qualification de la soirée. Si la victoire est désormais à portée de main, il va falloir tout donner pour convaincre les téléspectateurs. Ce sont eux qui éliront le grand gagnant de cette saison de Danse avec les stars. Tayc et Fauve se lancent à nouveau sur le parquet du Studio 217 pour danser une Samba sur le titre de DJ Snake "Magenta Riddim". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 26 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1.