DALS 2021 – FINALE - Tayc et Fauve Hautot – Ndlovu (Shallow)

Tayc est le premier à se lancer sur le parquet du Studio 217 pour cette grande soirée de finale de Danse avec les stars. Depuis le début de l'aventure, il ne cesse d'épater les juges et téléspectateurs. Est-ce sa détermination et son énergie l'emmèneront vers la victoire ce soir ? En attendant de le savoir, place à sa première danse de la soirée : un Freestyle sur le titre "Shallow" repris par Ndlovu. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 26 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1.