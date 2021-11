DALS 2021 - Geremy Crédeville et Candice Pascal – Ben Mazué (Quand je marche)

Chaque vendredi soir depuis maintenant 7 semaines, Geremy Crédeville nous montre une belle progression dans ses prestations. Et malgré quelques face à face au compteur, il se félicite d'être toujours dans l'aventure. Heureux de pouvoir continuer à danser pour le plaisir. Ce soir, Geremy Crédeville et Candice Pascal dansent un contemporain sur le titre de Ben Mazué, "Quand je marche". Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 29 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !