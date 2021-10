DALS 2021 - Gérémy Crédeville et Candice Pascal – Hervé (Si bien du mal)

Nouveau couple à se présenter ce soir sur le parquet de Danse avec les Stars : Gérémy Crédeville, humoriste, comédien et chroniqueur et Candice Pascal. Pour eux, les semaines de répétitions sont des semaines où le rire est toujours au rendez-vous. En revanche, ce soir, sur le parquet de Danse avec les Stars, c’est une toute autre histoire qui se joue. Ils vont devoir convaincre les juges. Leur danse : un tango argentin. Si la semaine dernière Gérémy Credeville avait pu présenter son côté enveloppant, ce soir, on veut voir sortir son côté dominant. Le titre de leur chanson : « Si bien du mal » d’Hervé, Révélation masculine aux Victoires de la Musique cette année. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1