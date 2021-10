DALS 2021 - Geremy Crédeville et Candice Pascal – Radiohead (No Surprises)

Lors du dernier prime, Geremy Crédeville a écopé de trois buzz rouges qui lui ont valu une place directe pour le face à face. Un coup dur pour l'humoriste qui ne compte pas ses heures de répétitions ! Pour ce sixième prime, l'enjeu est de taille puisque tous les couples démarrent la soirée en Hot Seat. Pour pouvoir en sortir et s'éviter une nouvelle fois le face à face, Geremy Crédeville va devoir cumuler un total de plus de 30 points. Il a travaillé très dur toute la semaine pour, regardons maintenant si ses efforts ont payé ! Sur un American Smooth, Geremy Crédeville et sa partenaire Candice Pascal... Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 22 octobre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1 !