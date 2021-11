DALS 2021 – INTERVIEW : Tayc est le grand gagnant de "Danse avec les stars" face à Bilal Hassani

Quel chemin parcouru pour Tayc et sa partenaire Fauve Hautot ! Semaine après semaine, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour le plus grand bonheur des juges et téléspectateurs. Ce soir encore, pour la grande soirée de finale, ils nous ont offert de beaux moments de danse sur le parquet du Studio 217. Un parcours sans faute jusqu’à la victoire ! En exclusivité pour MYTF1, Tayc et Fauve Hautot nous livrent leurs premières impressions. Extrait de l’émission "Danse avec les Stars" du vendredi 26 novembre 2021 diffusé sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1.