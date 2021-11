On connait la prochaine danse d'un couple qui surprend de prime en prime. Vendredi prochain, Gérémy Credeville et Candice Pascal vont danser un Quickstep sur un titre de Julien Doré. Danse avec les stars, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les Replay, extraits et répétitions en exclu sur MYTF1.