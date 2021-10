DALS 2021 – Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme – Claudio Capeo (Riche)

Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme présentent ce soir, sur le parquet de danse avec les Stars, leur toute nouvelle chorégraphie. Une valse sur un titre qui « parle » à notre comédien « Riche » de Claudio Capéo. Et ça tombe bien, car Inès Vandamme souhaite encore plus d’interprétation. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1