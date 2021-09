DALS 2021 - Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme - Grand Corps Malade et Louane (Derrière le brouillard )

Jean-Baptiste Maunier fait équipe avec Inès Vandamme pour cette nouvelle saison de Danse avec les Stars. Pour ce premier prime, ils dansent un mix Tango et contemporain sur le titre « Derrière le brouillard » de Grand Corps Malade et Louane. Réussiront-ils à séduire le jury ? C’est une première pour le chanteur et acteur révélé dans le film "Les choristes", qui n’avait jamais dansé auparavant. La réponse en images. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des Stars en compétition.